Vai me adotar sim! Gata aparece em varanda e se nega a sair até ser adotada (Reprodução/Sean Conroy)

Levando em consideração os gatos sem donos na vizinhança, Sean Conroy, residente do Texas, resolveu construir um abrigo em seu quintal aos felinos. Depois de terminar seu projeto, os animais sempre apareciam e, dentre suas idas e vindas, um mesmo bichinho sempre retornava. Relato extraído do portal The Dodo.

“Percebi que uma gata malhada com cauda muito gorda aparecia todos os dias sem falhar”, disse Conroy ao The Dodo. “Depois de, tipo, duas semanas alimentando os gatos, esse doce gato malhado começou a esperar por mim.”

Ao chegar em casa todos os dias, Conroy sempre se deparava com a mesma gata o esperando na porta dos fundos. Aos poucos, sendo alimentada e cuidada, a gata, mais tarde chamada de Violer, julgou que Conroy merecia sua confiança.

Recomendados

“Depois de um tempo, consegui alimentar a gata com a mão e ela veio sentar no meu colo no quintal dos fundos”, disse Conroy.

Como consequência de uma relação constante, Conroy se viu apaixonado pelo animal. Bastou uma atitude de Violet para provocar uma reação no proprietário do abrigo.

“Quando a gata entrou sozinha no meu apartamento, foi nesse momento que eu soube que queria ficar com ela”, disse Conroy.

Leia mais um relato sobre animais:

Objetivo concluído

Com Conroy sendo sua nova família, Violet passou o primeiro dia em sua casa se adaptando à rotina de ter alguém. No entanto, saiu correndo durante a noite, deixando Conroy com medo de ter sido a última vez em que a veria – mas ele estava enganado.

Vai me adotar sim! Gata aparece em varanda e se nega a sair até ser adotada (Reprodução/Sean Conroy)

“Fiquei arrasado – pensei que nunca mais a veria”, disse Conroy. “Bem, no dia seguinte, aquela bobona voltou e entrou no meu apartamento novamente. Eu a tenho desde então.”

Atualmente, Violet está 100% ajustada a uma vida doméstica, assim como Conroy que nunca teve um gato antes dela.

“Violet agora está segura, amada e se saindo muito bem”, disse Conroy. “Ela AMA beijar e AMA ser abraçada. Eu realmente consegui o primeiro gato perfeito e estou muito ansioso para ser o pai gato perfeito para ela.”

O desfecho dessa relação não poderia ser outro!

“Violet é um anjo que já amo de todo o coração”, disse Conroy. “Prometo dar a ela uma vida incrível.”