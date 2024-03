Ao longo de sua corrida pela natureza, Keana Kuzma se deparou com uma “bolha multicolorida” no meio do caminho e teve sua atenção tomada ao notar estar viva. De acordo com o portal The Dodo, de onde o artigo foi extraído, a mulher se aproximou do ser verde e amarelo e não levou muito tempo para desvendar sua identidade.

Se tratava de um pequeno periquito sentado em um galho. A ave perdida a encarava à medida em que Kuzma cruzava seu caminho.

“Onde moramos, há muitos pássaros selvagens, mas percebi imediatamente que se tratava de um periquito domesticado”, disse Kuzma ao The Dodo. “Ela estava com uma pequena faixa na perna e não voou para longe. Bem quando a notei, parei de correr e decidi que precisava pegá-la. Eu tinha certeza de que ela era o animal de estimação de alguém que havia escapado e queria reuni-la com seus donos.”

Após algumas tentativas, Kuzma conseguiu pegar o pássaro com segurança e o carregou na palma da mão no caminho de volta ao carro.

Mulher se depara com “bolha multicolorida” e descobre estar viva (Reprodução/Keana Kuzma)

“Ela era tão boa e não tentou se contorcer ou fugir”, disse Kuzma.

Intervenção de ajuda

Apesar da doçura do periquito, mais tarde chamado de Tink, o animal manifestou fraqueza pela falta de alimentação. Ao ser alimentado, prontamente resgatou suas energias e o brilho nos olhos ressurgiu.

Na esperança de encontrar a família adotiva de Tink, Kuzma compartilhou registros do periquito em grupos no Facebook, porém não teve sucesso. Como nada encontrou, resolveu ela mesma adotar Tink.

“Eu sabia desde o momento em que a encontrei que, se não encontrasse sua família, poderia ficar conosco”, disse Kuzma. “Ela agora é apenas parte da família e todos nós a amamos muito. Sinto que deveríamos nos cruzar naquele dia e nos encontrar.”