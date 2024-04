Aos 110 anos, homem ainda dirige seu carro todos os dias e mora sozinho

Vincent Dransfield, aos 110 anos, ainda dirige seu carro todos os dias, visitando uma loja de conveniência para tomar café e comprar almoço.

Morador de Little Falls, New Jersey, desde 1945, ele vive de forma independente em sua própria casa. Apesar de alguns problemas menores como dores nos joelhos, Dransfield realiza todas as suas atividades diárias sem ajuda, contando apenas com visitas semanais dos netos que lhe trazem compras.

Dicas de longevidade de um centenário

Quando questionado sobre como se sente aos 110 anos, ele responde com humor, dizendo que está pronto para colocar luvas de boxe e lutar.

Sua saúde é motivo de admiração por parte de familiares, amigos e médicos, especialmente porque enfrenta menos problemas de saúde aos 110 anos do que sua neta aos 49. Uma recente necessidade de endoscopia o levou ao hospital, onde impressionou a equipe médica por ter sido anestesiado apenas uma vez na vida.

Homens como Dransfield são raros, com apenas 15% dos centenários sendo do sexo masculino. Ainda mais exclusivo é o clube dos supercentenários, pessoas que vivem até 110 anos ou mais, onde os homens representam apenas 10%. Atualmente, ele é o oitavo homem mais velho do mundo, segundo o Gerontology Research Group.

Foto: Arquivo Pessoal

Nascido em 28 de março de 1914, o idoso atribui sua longevidade a uma vida sem grandes doenças e um regime alimentar robusto desde jovem. Ele credita parte de sua saúde à ingestão diária de um suplemento nutricional que começou a consumir frequentemente após trabalhar em uma fazenda leiteira na juventude, o que ele diz ter fortalecido seu corpo.

Outro segredo para sua longevidade é manter-se ativo. Desde jovem, Dransfield foi membro ativo do corpo de bombeiros local, o que ele considera uma de suas maiores alegrias e uma fonte constante de exercício físico.

Após a morte de sua esposa, ele encontrou no corpo de bombeiros uma segunda família, onde passava horas conversando com amigos.

Além disso, ele não se priva de comidas que gosta, como comida italiana e chocolate ao leite, e mantém um consumo moderado de café e cerveja.

A positividade também desempenha um papel crucial em sua vida, mantendo uma atitude otimista mesmo após adversidades como o falecimento de sua esposa.

Fonte: Today