Aos 99 anos, mulher trabalha em zoológico e tem carinho especial por animais australianos

Muriel Horacek é uma figura notável no Zoológico de Los Angeles, onde atua como docente e doadora. Sua dedicação aos animais e ao zoológico é evidente, especialmente quando se trata de sua paixão por équidnas, um tipo peculiar de mamífero espinhoso nativo da Austrália e Nova Guiné.

Com uma carreira extensa que combina sua paixão por viagens e aves, a idosa tem uma experiência rica e variada que ela adora compartilhar com os visitantes do zoológico.

Ensinando com paixão e dedicação

Além de suas contribuições financeiras, Muriel oferece seu tempo quatro dias por semana, engajando os visitantes com histórias e fatos interessantes sobre os animais, especialmente os équidnas. Durante suas interações, ela enfrenta desafios, como desinteresse ocasional dos visitantes, mas isso não diminui seu entusiasmo em educar as pessoas sobre a vida selvagem.

Ela começou sua jornada como docente no zoológico em 1992 e, desde então, participou de 35 expedições da Earthwatch, uma organização global que promove a ciência cidadã através de pesquisas em campo.

Sua experiência como observadora de pássaros, tendo registrado mais de 3.000 espécies em todo o mundo, também enriquece suas histórias e apresentações no zoológico.

O foco de Muriel nos équidnas não é apenas uma preferência pessoal, mas também uma maneira de destacar espécies ameaçadas e a importância da conservação. Seus esforços ajudam a sensibilizar os visitantes sobre as complexidades desses animais únicos e a necessidade de proteger seus habitats naturais.

A idosa representa um excelente exemplo de como o envolvimento individual pode fazer uma diferença significativa no mundo da conservação e educação animal.

Seu trabalho como docente e doadora no Zoológico de Los Angeles é uma inspiração para todos que a conhecem, e sua história é um lembrete poderoso do impacto que a paixão e dedicação podem ter.

Fonte: The Wall Street Journal