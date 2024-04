Estudantes brasileiros dominam torneio mundial de robótica

Estudantes brasileiros alcançaram um feito histórico ao conquistar os dois primeiros lugares na principal categoria do Champion’s Award durante o maior torneio de robótica do mundo, a FIRST LEGO League (FLL), realizado em Houston, nos Estados Unidos.

Os times “Los Atômicos” e “Pardoboots”, representando o Sesi de São Paulo, destacaram-se entre mais de 15 mil jovens de 50 países, na faixa etária de 9 a 16 anos, consolidando um marco importante para o Brasil na competição internacional.

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Professor do Acre cuida de bebê de aluna para ela fazer prova e conquista as redes sociais

Inovação e excelência na robótica

O projeto que garantiu a vitória dos jovens foi um tabuleiro de xadrez operado por comandos de voz, visando a acessibilidade para crianças com deficiências.

Essa inovação reflete o foco do torneio em estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a habilidade de resolver problemas complexos por meio da tecnologia. O sucesso dos times brasileiros não se limitou apenas aos dois primeiros lugares, mas se estendeu a outras categorias, mostrando a diversidade e o talento dos participantes.

O Brasil, com a maior delegação de sua história no evento, composta por 144 estudantes de diversas escolas públicas e privadas de 10 estados diferentes, demonstrou sua força no cenário global de robótica.

Além dos triunfos no Champion’s Award, as equipes brasileiras conquistaram mais três prêmios técnicos, destacando-se em diferentes facetas do torneio, como melhor técnica e inovação em projetos.

A equipe Heroes, da Escola Sesi de Jundiaí, também foi reconhecida com o prêmio ‘Aliança’ da FLL, por sua excelência em trabalho em equipe e habilidade em cumprir missões desafiadoras durante as competições.

Esse reconhecimento sublinha a importância da colaboração e do espírito de equipe, elementos centrais na robótica e na educação STEM.

Fonte: Sesi SP