Após descobrir a verdade sobre seu pai, filha toma decisão de partir o coração

O impacto de uma traição certamente vai muito além de envolver apenas o casal e acaba refletindo na família e amigos mais próximos. Quando os dois têm filhos, os danos podem ser ainda maiores.

Este foi o caso de uma jovem que buscou apoio no Reddit para lidar com uma situação envolvendo sua irmã mais velha e seu pai. Segundo ela, quando a irmã completou 10 anos o pai descobriu que a menina, a qual a jovem chama de Donna, era fruto de uma traição de sua esposa. Apesar da descoberta devastadora, e de uma separação tumultuada, ele fez questão de garantir à menina que continuaria dando a ela seu apoio e amor incondicionais.

“Ele continuou sendo o mesmo com ela, sendo um pai para ela e até mesmo falou que a apoiaria caso ela quisesse buscar pelo pai biológico, algo que ela fez quando tinha 20 anos. Meu pai pagou por tudo, teste de DNA e até mesmo a viagem para que minha irmã fosse se encontrar com o cara. Ele também pagou por sessões de terapia para ela e a apoiou em cada decisão, até mesmo quando ela decidiu que não queria manter contato com o pai biológico”.

“Depois de 3 anos ela começou a manter contato com o pai biológico e não contou para ninguém por dois anos. Descobrimos isso quando ela ficou noiva e o convidou para seu noivado, aproveitando a ocasião para apresentá-lo como seu ‘pai de verdade’. Meu pai ficou magoado e não sabia como agir, mas ainda concordou em pagar uma diária de hotel extra para o pai de Donna ficar na cidade um pouco mais com ela”, revela a jovem.

As coisas foram de mal a pior

Apesar da situação delicada durante o noivado, as coisas ficaram realmente complicadas quando o casamento de Donna aconteceu. Na ocasião, apesar de tudo ser pago pelo pai de criação, ela optou por ser levada ao altar por seu pai biológico e deixou o homem que a criou de fora de todos os momentos importantes da celebração, chegando até mesmo a se recusar em tirar uma foto com ele e a criticá-lo por pedir tal coisa.

“Passados mais dois anos, ela se recusou a participar da festa de 60 anos do meu pai alegando que ele não era seu pai de verdade e também anunciou que estava grávida e queria deixar claro para o filho quem era seu verdadeiro avô. Ela fez questão de dizer que seu pai biológico a adotou e que ela não era mais filha do nosso pai do ponto de vista legal”.

“Ela não fez nada para incluir meu pai na vida do filho, mas mudou de ideia depois que seu ‘pai de verdade’ a desapontou novamente. Ela veio implorar para que meu pai a aceite novamente como filha, mas ele recusou e ela então usou a cartada do filho. Para Donna, a atitude do meu pai era uma rejeição ao neto, e ele fez questão de lembrar que ela deixou claro que ele não tinha um neto”.

“Em determinado momento da discussão, ela acusou meu pai de ter quebrado sua promessa de cuidar dela independente de ser sua filha biológica, e ele desabafou dizendo que desejava não ter feito isso e tê-la deixado aos cuidados de seu ‘pai verdadeiro’ desde o início. Ela foi buscar apoio do nosso irmão e ele disse que ela teve o que mereceu, depois veio atrás de mim e eu concordei com o que meu irmão falou, desde então ela está me acusando de ser uma pessoa cruel, mas não acho que fiz algo errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit que interagiram com a publicação, ela realmente não fez nada de errado ao reagir desta forma.

“Tenho pena do seu pai, ele deve ter ficado arrasado com as atitudes dela”, comentou uma pessoa.

“Ela deixou o verdadeiro pai, que esteve ao seu lado desde os primeiros momentos de vida, para viver uma fantasia e agora que voltou para realidade é tarde demais para voltar atrás”, finalizou outra.