Jovem diz algumas verdades para o tio após descobrir que sua mãe tinha um caso com ele

Um jovem de 19 anos buscou por apoio no Reddit depois de passar por uma situação delicada em sua família. Segundo ele, após descobrir um caso entre sua mãe e o irmão de seu pai as coisas ficaram realmente complicadas no ambiente familiar.

Sem se identificar, o jovem conta que passou a morar com o pai desde o fim do relacionamento entre ele e sua mãe. Ao que tudo indica, a mãe do rapaz teve um caso com o irmão do pai dele e acabou deixando o marido.

Por conta disso, o pai decidiu cortar todo contato com o irmão, mas o jovem continuou vendo o homem visto que ele mora com os avós paternos dele. “Não queria deixar de falar com meus avós então simplesmente passei a ignorar meu tio quando vou na casa deles. Normalmente meu tio faz o mesmo comigo e não tenho problemas com minha mãe pois ela deixou meu tio por outro cara e desapareceu no mundo”.

“No último ano eu ganhei um cartão de crédito do meu pai e algumas instruções específicas para o uso. Só posso comprar comida e um livro por semana”.

Isso causou uma confusão

O jovem explica que seguiu sua rotina e decidiu comprar seu livro semanal, escolhendo o “The Maze Runner”. Depois disso, ele foi para a casa dos avós onde iria almoçar com eles, mas se surpreendeu quando as coisas não saíram como o habitual.

“Diferente das outras vezes, meu tio não me ignorou e me perguntou porque eu gastei dinheiro comprando um livro que já foi adaptado para o cinema Em seguida, ele já falou que meu pai deveria ter me ensinado melhor sobre lidar com meu dinheiro e finalizou falando que estou velho demais para o livro”.

“Eu disse a ele que o conselho dele não foi solicitado e que a opinião dele não é bem-vinda. Não levantei a voz, não gritei e nem nada. Só olhei diretamente para ele e falei o que precisava ser dito. Meus avós disseram que eu não deveria ser grosso com os mais velhos e que eu deveria apenas ter ignorado por conta deles. Também falaram que eu deveria saber me controlar melhor na minha idade. Eu errei”?

Para os usuários do Reddit, ele definitivamente não agiu errado diante de toda a situação.

“Além de sua postura ser adequada, os livros sempre são melhores que os filmes”, comentou uma pessoa.

“Diga a seus avós que o filho deles deveria se controlar melhor na idade dele ao invés de ter um caso com a esposa do irmão. Talvez ele nem estivesse mais morando com seus avós se tivesse um pouco mais de controle”, finalizou outra.