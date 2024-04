“Casal Maloka”: Cinco conquistas que mudaram suas vidas após a fama

Gabrielly Miguel, uma influenciadora e cabeleireira trans, e seu marido, Douglas, ambos influenciadores digitais, compartilharam uma jornada de transformação notável desde seus dias nas ruas de Santos, litoral de São Paulo.

Por quase sete anos, o casal enfrentou as adversidades da vida sem um lar fixo, até que no início de 2024, um simples gesto de um amigo ao emprestar um celular se tornou o ponto de virada em suas vidas. Com este dispositivo, eles começaram a documentar e compartilhar sua rotina diária na internet, o que rapidamente capturou a atenção de milhões.

Cinco grandes conquistas em uma virada na vida

1 - Aquisição de uma casa

Casa nova - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O casal agora se orgulha de ter um lar para chamar de seu. Uma seguidora os ajudou a alugar uma casa em Santos, proporcionando-lhes um ambiente estável e seguro para reconstruir suas vidas.

2 - Inauguração de um salão de beleza

Com o apoio financeiro de seus seguidores e a contribuição decisiva de outro influenciador, Gabrielly abriu o ‘Studio Gabrielly Miguel’ em São José dos Campos. Este empreendimento não só simboliza seu retorno à sociedade, mas também sua independência financeira.

3 - Aquisição de um carro

Carro novo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O casal comemorou a compra de um Jeep Renegade, evidenciando seu progresso e melhoria nas condições de vida. O carro representa mais do que um meio de transporte; é um símbolo de sua nova fase de vida.

4 - Tratamentos dentários para renovar o sorriso

Após o reconhecimento nas redes sociais, a Clínica Viotto ofereceu tratamento odontológico completo para Gabrielly, que incluiu a extração de dentes danificados, implantes, e próteses. Este cuidado não só melhorou sua saúde bucal, mas também restaurou sua autoconfiança.

5 - Implante de silicone

Como parte de sua transformação, Gabrielly também realizou um procedimento de implante de silicone, marcando outro passo em sua jornada de autoafirmação e bem-estar pessoal.

Fonte: G1