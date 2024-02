Último desejo de falecido termina em velório em boate com registro viralizando nas redes sociais

O último desejo de um homem amante da vida noturna foi realizado por sua família: seu funeral ocorreu em uma discoteca em El Salvador.

Como detalhado pela página Primera Línea Noticias Chaco, o caso aconteceu no ano passado e voltou a viralizar recentemente.

Darwin, conhecido como o ‘Rei do vinagre’, era um apaixonado por danças e saídas noturnas. Seu desejo era que, em caso de falecimento, seu velório fosse realizado em uma casa noturna.

Após seu triste falecimento, seus entes queridos respeitaram seu desejo e organizaram o funeral em um local de dança que permaneceu aberto para a ocasião.

A despedida aconteceu no meio da pista de dança, junto a familiares e estranhos que foram para dançar, mas se depararam com um caixão.

Como é possível ver no vídeo, para coroar a cena, o DJ do local prestou uma homenagem emocionante a Darwin: “Não é um adeus, mas sim um até breve”.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 6 milhões de reproduções. Confira:

Com informações da página Primera Línea Noticias Chaco