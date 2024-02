VÍDEO: Médica viraliza após cantar para paciente antes de cirurgia

A médica francesa Aïcha Ndoye conquistou as redes ao aparecer cantando para pacientes antes de suas cirurgias.

Em um dos registros, ela canta “Halo”, de Beyoncé, para um paciente sob anestesia, como detalhado pelo site R7.

Junto com duas amigas, também profissionais de saúde, a médica faz parte do grupo “Les Soignantes” (“Os Cuidadores”), que recentemente participou do programa France’s Got Talent, alcançando a final.

Atualmente, elas conciliam o trabalho com apresentações e participações em programas de TV.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou se tornando viral em todo o mundo. Confira vídeo:

Com informações do site R7