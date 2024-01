Mulher flagra momento em que marido é eletrocutrado em poste ao tentar fazer ‘gato’; conira vídeo

Um ato de imprudência chocou moradores quando um homem foi flagrado tentando realizar uma ligação clandestina sem utilizar qualquer equipamento de segurança no Rio de Janeiro.

Como detalhado pela página TVN, o incidente foi registrado em vídeo pela própria esposa do indivíduo.

No flagra, é possível ver o momento angustiante em que ela sai correndo em busca de ajuda diante da perigosa situação.

As imagens, que circulam nas redes sociais desde o ocorrido, mostram o homem em cima de um poste, aparentemente manipulando os fios com as mãos desprotegidas.

Enquanto isso, sua esposa, visivelmente perturbada, clama por socorro e alerta os vizinhos sobre o risco iminente.

Não foram fornecidas mais informações sobre a identidade do indivíduo, suas motivações ou seu estado de saúde após o incidente.

Ainda de acordo com as informações, o momento serve como um alerta para os perigos envolvidos em atividades ilegais e irresponsáveis relacionadas à manipulação de eletricidade. Confira registro:

Com informações da página TVN