Vídeo flagra momento em que mostorista realiza manobra proibida e acaba se dando mal

Um vídeo que viralizou nas redes flagrou o momento em que um mostorista realiza uma manobra proibida e acaba se dando mal.

Como detalhado pelo site Portal BI, o acidente aconteceu no último fim de semana no Piauí.

O jovem motorista colidiu seu veículo, um Gol vermelho, em um caminhão reboque que estava estacionado em um posto de combustível na cidade de Bom Jesus, já na PI-392, que dá acesso à Currais-PI.

Segundo informações de testemunhas, o motorista estaria dando “cavalo de pau” aos arredores do posto e havia outros jovens no veículo.

No registro, é possível ver o acidente captado pelo passageiro do veículo. Uma pessoa que também estava no posto acabou registrando o mesmo momento.

Ainda de acordo com as informações, duas ambulâncias do SAMU estiveram no local para atender o acidente.

O motorista foi o que mais sofreu ferimentos. Eles foram encaminhados para a UPA de Bom Jesus. Confira o registro que acabou repercutindo nas redes:

Com informações do site Portal B1