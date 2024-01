Mulher viraliza ao desabafar em lágrimas inúmeras dívidas finaceiras apesar de ter três empregos

Uma mulher desabafou em lágrimas ao admitir a falta de recursos financeiros, apesar de estar em três empregos.

Jourdan Skirha não só enfrenta a luta pela sobrevivência, mas também revelou estar afundando em dívidas, atingindo seu limite. Compartilhando sua situação financeira nas redes sociais, a jovem de 29 anos do Estados Unidos afirmou que seus três empregos não são suficientes para cobrir as despesas básicas, como detalhado pelo site The Sun.

Em um vídeo viral, ela questionou: “Alguém mais sente que está absolutamente se afogando financeiramente, sendo uma mulher solteira de 29 anos?”. Em seguida, admitiu: “Tenho três empregos. E ainda estou lutando pra valer. Estou cada vez mais endividada com o cartão de crédito, pois não tenho o suficiente após o primeiro dia do mês para evitar usá-lo.”

Embora Jourdan não tenha detalhado suas profissões, ela revelou ganhar ‘seis dígitos’ e ponderou sobre deixar seu emprego em tempo integral para retornar ao serviço, onde poderia usar sua personalidade para ganhar mais do que o salário mínimo.

No entanto, ela expressou frustração com a situação atual, admitindo que se sente perdida e incapaz de decidir o que fazer. Mesmo com uma boa pontuação de crédito anteriormente, ela agora se vê dependente dela devido às dificuldades financeiras.

O vídeo, postado no TikTok com o nome de usuário @jourdskir, rapidamente se tornou viral, acumulando 3,3 milhões de visualizações. Muitos usuários expressaram solidariedade com as lutas de Jourdan, compartilhando experiências semelhantes de dificuldades financeiras.

Entretanto, algumas críticas surgiram em relação ao estilo de vida aparentemente luxuoso em suas redes sociais, acusando-a de viver além de suas posses.

Ainda de acordo com as informações, em resposta, ela esclareceu que alguns luxos, como fazer as unhas, são fundamentais para ela e que, apesar das dificuldades financeiras, ela não abriria mão deles.

Com informações do site The Sun