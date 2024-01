Trabalhadora de rede famosa critica clientes desagradáveis e revela hábitos irritantes

Uma funcionária da rede europeia Primark compartilhou nas redes sociais como sofre regularmente com os maus hábitos de alguns clientes.

Amelia disse “se você acha que fazer compras lá é ruim, tente ser funcionária”, ao detalhar algumas das situações mais irritantes em que se viu.

“Momentos de trabalho na Primark que me fizeram chorar”, ela legendou em uma postagem no TikTok, como detalhado pelo site The Sun.

E embora algumas das reclamações de Amelia fossem sobre a loja, outras criticavam os clientes.

Como em uma vez que ela descobriu que “um homem resolveu fazer xixi nos provadores”.

Além disso, segundo ela, e não há nada pior do que “organizar o estoque às 6h e ver tudo ser baguncado poucos minutos após a abertura”.

Em outro caso, Amelia também foi “insultada” quando disse a um cliente que ele não poderia devolver algo “um mês depois do prazo”.

Na rede, ela também compartilhou vários outras situações revoltantes.

Com isso, os usuários comentaram rapidamente a postagem, com uma internauta escrevendo: “Como companheiro guerreiro, sinto sua dor!

“Trabalhar na Primark foi o pior momento da minha vida”, completou outra pessoa.

Com informações do site The Sun