Viraliza na web o pior AirBnb do mundo com inúmeras pragas e preço exorbitante

Uma turista ficou furioso depois que sua reserva no Airbnb foi arruinada por baratas, roedores e goteiras no teto.

A autora Melanie utilizou o Twitter para expressar sua indignação com o estado do apartamento, que ela disse que esperava reservar por um mês e precisava ser “aceito para animais de estimação”, como detalhado pelo site Daily Star.

Ela observou: “Quando cheguei aqui, havia uma pequena barata na cozinha. Eu matei, o que foi evidentemente meu erro, porque @AirbnbHelp queria provas. Desde então, matei mais duas e uma fugiu, mas aqui está a sua prova!”.

“Mas não são apenas baratas. Também temos roedores”, disse Melanie. “Excrementos de rato e sujeira geral entre a geladeira e os armários. Caso você ache que há uma chance de ser qualquer outra coisa, pense novamente.”

Ela disse que a água quente durou apenas “o tempo suficiente para mandar outra barata pelo ralo”, mas o Airbnb supostamente pediu a ela que “nos enviasse documentação para comprovar que a água quente não está funcionando”.

Ela disse que ao chegar percebeu imediatamente que “a mobília era diferente das fotos (sem sofá, mas sim um futon de baixa qualidade)”.

Ela narra vários incidentes de suposto mau atendimento ao cliente direcionados ao Airbnb, com horas supostamente passadas ao telefone e até 10 representantes conversando.

Na postagem, ela disse: “Forneço evidências adicionais e a [nona] ou décima pessoa com quem conversei diz que analisará a situação e entrará em contato comigo com uma decisão”.

Ainda de acordo com as informações, o Daily Star entrou em contato com Melanie e o Airbnb para comentar o caso.

Com informações do site Daily Star