Pescador morre em terrível ataque de tubarão depois que fera marinha ‘arrancou um de seus membros’

Víctor Alejandro Soto García, 21 anos, foi atacado e mordido por um tubarão de 4 metros de comprimento que teria arrancado um pedaço de seu torso e também o deixado com um membro a menos no porto de Yavaros, no México, como detalhado pelo site Daily Star.

O pescador praticante de mergulho livre caçava no momento de sua morte, ocorrida por volta das 13h do dia 29 de dezembro. Os restos mortais de Victor foram resgatados das águas por seus companheiros pescadores.

Seus colegas tentaram ressuscitá-lo depois de içá-lo a bordo, mas seus ferimentos foram muito graves e Victor faleceu logo depois. Os paramédicos da Cruz Vermelha em terra confirmaram que os ferimentos sofridos no ataque levaram à sua morte.

Oscar Ruiz Valdez, diretor de Proteção Civil no Estado de Sonora, desde então instou aqueles que pescam na área a tomarem medidas de segurança adicionais para evitar futuras mortes por ataques de tubarões.

As autoridades estão destacando o uso potencial de uma pulseira repelente de tubarões, que emite um padrão sonoro destinado a distrair e perturbar os tubarões, mantendo-os bem afastados daqueles que estão nas águas.

Ainda de acordo com as informações, uma investigação sobre a morte está em andamento, mas o chefe da Proteção Civil, Valdez, acredita que a pulseira poderia ter salvado a vida do homem caso ele a tivesse usado enquanto estava nas águas.

Com informações do site Daily Star