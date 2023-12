Homem é criticado por discurso retórico após passageira se recusar a trocar de poltrona em voo

Uma mulher explicou que se sentiu envergonhada por um passageiro num voo recente de oito horas porque não queria sacrificar o seu lugar por uma criança que tinha sido separada da família.

O caso foi compartilhado no Reddit, como detalhado pelo site Daily Star.

Ela ficou furiosa porque o pai esperava que a cliente que pagou cedesse seu assento ao filho. Especialmente porque queria que ela mudasse para um assento do meio – provavelmente o pior assento da fila.

A mulher também não queria se mudar porque havia pedido uma refeição especial e estava preocupada que isso fosse extraviado. Ela também ficou horrorizado quando outros passageiros reclamaram por sua decisão.

Ela escreveu: “Inicialmente eu disse que sim, pensando que era apenas um movimento através do corredor, mas então percebi que eles queriam que eu mudasse para um assento do meio e eu disse não”.

Outra pessoa acabou trocando de lugar com a criança, mas isso aparentemente não pôs fim ao assunto. O homem furioso continuou a repreendê-la por sua escolha.

Ela explicou: “O outro passageiro começou a dizer em voz alta para seus filhos e para a família: ‘Vocês entendem o que aconteceu? Ela achou o assento dela muito especial para não deixar vocês sentarem juntos.’ Eu disse ao cara para cuidar da própria vida e ele respondeu que não estava falando de mim”.

“Não achei que estivesse errado aqui. Me organizei com antecedência e reservei meu assento, e achei injusto ter um cara me criticando até metade da cabine por não querer trocar de assento por um vôo de 8 horas.”

Ainda de acordo com as informações, milhares de pessoas curtiram e comentaram a postagem, principalmente garantindo que ela não era o problema.

Com informações do site Daily Star