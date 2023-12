‘Doença do cervo zumbi’ sem cura pode se espalhar para os humanos e preocupa especialistas

Uma doença mortal apelidada de “doença dos cervos zumbis” pode se espalhar para humanos, temem especialistas.

A doença crônica (CWD, na sigla em inglês) tem se espalhado entre os cervos na América do Norte e foi recentemente detectada no Parque Nacional de Yellowstone pela primeira vez, como detalhado pelo site Daily Star.

A CWD causa alterações no cérebro de um animal, tornando-o letárgico e desajeitado, muitas vezes babando. Animais infectados - que podem incluir cervos, alces, alces, caribus e renas - ficarão olhando fixamente para o horizonte, levando à denominação “doença dos cervos zumbis”. É fatal, e não existem tratamentos ou vacinas conhecidos.

Cientistas alertaram que a CWD é um “desastre de evolução lenta”, com governos instados a se preparar para a possibilidade de ela se espalhar para humanos.

O pesquisador da CWD, Dr. Cory Anderson, disse ao The Guardian: “Estamos lidando com uma doença que é inevitavelmente fatal, incurável e altamente contagiosa. Uma preocupação é que não temos uma maneira fácil e eficaz de erradicá-la, nem nos animais que ela infecta nem no ambiente que contamina.

“O surto de doença da vaca louca na Grã-Bretanha forneceu um exemplo de como, da noite para o dia, as coisas podem ficar loucas quando ocorre um evento de transbordamento, digamos, de animais para pessoas.

“Estamos falando sobre a possibilidade de algo semelhante acontecer. Ninguém está dizendo que definitivamente vai acontecer, mas é importante que as pessoas estejam preparadas.”

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, a CWD foi encontrada em pelo menos 31 estados americanos, além do Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia e Coreia do Sul.

O patógeno é extremamente difícil de erradicar uma vez que um ambiente está infectado. Foi descoberto que é resistente a desinfetantes, formaldeído, radiação e incineração a 600°C (1.100°F).

Agora que a temporada de caça está em andamento nos EUA, as pessoas são aconselhadas a testar animais de caça abatidos.

Ainda de acordo com as informações, o CDC alertou as pessoas para não consumirem carne de animais que pareçam estar infectados.

Com informações do site Daily Star