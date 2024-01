Neste último fim de semana marcou 100 dias desde o ataque mortal que militantes do Hamas realizaram em Israel em 7 de outubro de 2023, onde cerca de 1.200 pessoas foram mortas. E o conflito parece longe de terminar.

E como detalhado pela Revista Monet, uma das profecias deixadas por São Paísio Atonita acredita que os ataques, resultarão na Terceira Guerra Mundial.

“A Palestina vai se tornar um campo de guerra, o Mar Morto vai se tornar um túmulo. Essa será a primeira metade, mas haverá uma segunda metade”, seria uma suposta profecia deixada pelo monge.

Outra profecia afirma: “O Oriente Médio vai se tornar um campo de guerras, no qual a Rússia também estará envolvida. Uma grande guerra terá início entre os russos e os europeus em Istambul e muito sangue será derramado”.

Essa foi a previsão apocalíptica de um santo ortodoxo após escalada do conflito no Oriente Médio

Nascido em 1924 na Capadócia, Paisos fugiu da Turquia para a Grécia quando era pequeno, com sua família.

Em 1949 ele se tornou um monge, passando vários anos em reclusão em um mosteiro em Monte Atos, local no qual fez a maior parte de suas profecias.

Ainda de acordo com as informações, São Paísio Atonita (1924-1994) também teria previsto a saída do Reino Unido da União Europeia.

Com informações da Revista Monet