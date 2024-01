Um assaltante acabou sendo atropelado por seu comparsa durante uma tentativa de fuga na cidade de Formosa, localizada no Entorno do Distrito Federal (DF). Conforme relatado pela TV Anhanguera, a dupla estava cometendo um assalto a um veículo quando um policial militar aposentado, armado, interveio e impediu a consumação do crime.

Ao empreender a fuga, os criminosos foram flagrados por câmeras de segurança, registrando o momento em que o motorista deu ré, quase atingindo o assaltante, e, em outra rua, acabou atropelando o próprio comparsa. O incidente insólito foi documentado pelas câmeras de vigilância.

De acordo com as informações adicionais, a dupla foi detida algumas horas após o ocorrido.

VÍDEO: Roubo tem reviravolta e assaltante é atropelado por comparsa durante fuga.

O caso acabou repercutindo nas redes sociais e acabou gerando inúmeras reações dos usuários.

O vídeo já conta com quase 20 mil reproduções. Confira registro:

Com informações da TV Anhanguera