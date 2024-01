Morador de rua sente movimento debaixo do cobertor e acorda com uma descoberta de revirar o estômago

Um morador de rua foi acordado abruptamente depois de sentir algo se contorcendo em seu cobertor – e acabou fazendo uma descoberta chocante.

Clarence Yacey, de Nova York , estava passeando por uma plataforma de metrô quando viu um homem com sono pesado deitado sob um cobertor no chão frio, como detalhado pelo site Daily Star.

Mas à medida que se aproximava, o nova-iorquino começou a ver movimento estranho

“Ei”, pode ser ouvido gritando para o sem-teto em seu vídeo do TikTok , que obteve mais de 20 milhões de visualizações. Clarence dá outro outro grito mais alto, enquanto a briga sob o cobertor se intensifica.

O sem-teto finalmente se mexe e levanta o cobertor antes de perceber a situação. Dezenas de ratos saem e correm em direção aos trilhos do trem.

Mas, apesar da revelação angustiante, o homem parecia completamente ileso. Os usuários do TikTok , no entanto, não conseguiam acreditar no que viam.

“Quão extremamente triste e assustador. Nenhum ser humano precisa viver assim”, escreveu uma pessoa. Confira:

Crédito (Reprodução)

Com informações do site Daily Star