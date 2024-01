Passageiro é pego em flagrante filmando saia de comissária enquanto ela passava com o serviço de bordo

Um vídeo chocante registrou o momento em que um passageiro tentava filmar por baixo a saia de uma comissária de bordo durante o voo.

Conforme relatado pelo site Daily Star, o incidente também desencadeou um debate sobre os uniformes das tripulações de companhias aéreas.

O vídeo mostra o indivíduo usando seu telefone celular para filmar em um ângulo inferior enquanto uma comissária passava com um carrinho de serviço de bordo.

Na filmagem, outro pessoa, vestindo um colete, aproxima-se do homem e agarra a mão que ainda segurava o celular.

A parte final do vídeo exibe uma imagem da polícia cercando o homem enquanto ele permanecia na aeronave vazia.

O vídeo foi compartilhado no TikTok em julho de 2023. Contudo, os detalhes adicionais sobre o voo e a companhia aérea são desconhecidos até o momento.

Esse incidente ocorre em meio a debates contínuos sobre os uniformes das funcionárias das companhias aéreas, com muitas pessoas defendendo o direito delas de optar por calças em vez de saias no trabalho.

A British Airways e a Alaska Airlines já oferecem calças como opção para suas funcionárias, caso desejem utilizá-las. No entanto, a maioria das concorrentes ainda exige que as comissárias de bordo usem saias.

Em outro caso, no ano passado, um vídeo chocante registrou o momento em que um funcionário do sexo masculino foi flagrado levantando a saia de uma mulher enquanto ela embarcava em um voo da Aeromexico.

No registro, que gerou indignação online, o comissário de bordo foi visto utilizando seu telefone para filmar por baixo a saia da mulher enquanto ela embarcava no avião. Ele parece deslizar a câmera do telefone, que estava apontada para cima, pelo chão enquanto ela passa para entrar na aeronave.

Com informações do site Daily Star