Vídeo mostra quando bombeiro salva bebê que havia se engasgado com leite

Um bebê de 45 dias foi socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em um momento drâmatico captado em vídeo.

Como detalhado pela TV Anhanguera, tudo aconteceu após o bebê se engasgar com leite materno e foi levado às pressas para o local em busca de socorro.

As câmeras de segurança do quartel registraram o momento em que a família chegou com a criança, pedindo desesperadamente por ajuda.

Com isso, um militar sai e começa a prestar o socorro de imediato ali mesmo na calçada do batalhão.

Logo depois, é possível ver imagens internas, já com a criança estabilizada.

Ainda de acordo com as informações, o caso emocionante acabou viralizando nas redes sociais. Confira o registro:

Com informações da TV Anhanguera