VÍDEO: Estudantes trocam socos e chutes em jogo de futsal durante torneio

Estudantes trocaram socos e chutes durante torneio interclasse da Escola Estadual José Paschoal, em Silvânia, no sudeste goiano. Um vídeo mostra o momento da troca de agressões, como detalhado pela TV Anhanguera.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seduce), os adolescentes envolvidos serão afastados do torneio. A briga aconteceu na segunda-feira (5), após um desentendimento entre integrantes de times adversários em um jogo de futsal. A Seduce afirma que, no momento em que a briga aconteceu, os estudantes eram supervisionados pelos professores de educação física, “que prontamente agiram para cessar o conflito”.

Diz também que, assim que soube da briga, a direção da escola acionou os responsáveis pelos alunos.

Ainda de acordo com as informações, o veículo não conseguiu contato com os dois estudantes e nem com os responsáveis deles para se manifestarem sobre o caso.

O registro viralizou acabou viralizando nas redes. Confira o vídeo:

Com informações da TV Anhanguera