Mordida de barata? Jovem compartilha manchas ao redor dos olhos e intriga redes sociais

Além de um lugar para passar o tempo e conversar com os amigos ou com desconhecidos, as redes sociais também serve para se informar e até mesmo tirar dúvidas.

O TikTok, por exemplo, é um ótimo exemplo de rede social informativa, que apesar dos inúmeros conteúdos de cunho engraçado ou sem muito aprofundo, também trazem pílulas informativas de diversos temas.

No caso de Gustavo Henrique, de 20 anos, uma dúvida de saúde acabou levantando uma série de hipóteses. O jovem fez uma publicação mostrando que acordou com manchas na região dos olhos, que evoluiu para um inchaço em seguida.

“[Estavam] ardendo muito, muito inchados, lacrimejando bastante. Não sei o que pode ter acontecido”, disse Gustavo em vídeo publicado no TikTok, que já conta com quase 10 milhões de visualizações.

O rapaz explica que, no segundo dia, a coloração esverdeada deu lugar a manchas roxas. “Não sei se foi alguma reação alérgica, sou bem alérgico a tudo. Mas, simplesmente, não sei o que pode ter acontecido”.

LEIA TAMBÉM: “Delírio paranóico”: brasileiro que matou amigo julgando ser canibal será internado em hospital psiquiátrico

Reação alérgica ou barata?

Muitas foram as hipóteses levantadas pelos usuários, que comentaram diversas teorias. Alguns falaram que a reação pode ter sido motivada pela mordida de uma barata, enquanto outros notaram que Gustavo descolore o bigode, o que poderia ter causado uma reação alérgica. E você, o que acha que aconteceu?

LEIA MAIS:

⋅ Urna funerária é abandonada em bar e deixa dono assustado: “Não sabia que era um morto”

⋅ Truque caseiro afasta moscas da cozinha: veja a solução

⋅ Viral surpresa para uma professora: alunos fingem uma briga para lhe dar um presente