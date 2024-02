Urna funerária é abandonada em bar e deixa dono assustado: “Não sabia que era um morto”

Um caso estranho deixou Adelmison Quaresma, dono de um bar em Itapema, Litoral de Santa Catarina, assustado. De acordo com o proprietário, uma urna funerária foi deixada dentro de uma sacola preta no estabelecimento por um homem que comprou uma água.

Quaresma explicou que o objeto foi deixado no local há 20 dias e ninguém procurou. Desde então, o homem diz estar assustado, não fecha mais o bar à noite e mantém todas as luzes acesas.

“Ninguém quis vir buscar o falecido, ainda está lá. Não sei o que fazer. Jogar fora diz que não presta, é uma pessoa que morreu. Estou meio assustado. Eu não sabia que era de um morto, senão nem tinha tocado naquilo”, afirma.

Quaresma chegou a dialogar com o homem que deixou a urna no local. O rapaz perguntou se ele gostava de objetos antigos, e ele respondeu que sim.

O dono do ‘Bar do Zico’ achou que o objeto se tratava de um vaso de flor.

“Depois me falaram que era um defunto que estava ali dentro. Eu não quis abrir, nem ver. Uma senhora que estava no bar abriu disse que tinha resto de cinzas e um papel lá dentro. Meu Deus do céu.”

Polícia Militar foi acionada, mas não quis o ‘morto’

Ainda de acordo com Zico, a Polícia Militar chegou a ser acionada para retirar a urna, mas “nem eles quiseram o morto”. Já a corporação diz que uma viatura foi encaminhada até o local, mas o dono não confirma.

Urna foi parar em cofre

Após contato do g1, a Polícia Militar não retornou os questionamentos. Já a Polícia Civil informou através da assessoria que não há registros da ocorrência.

Enquanto isso, Zico mantém a urna dentro de um cofre no bar e não deixa ninguém chegar perto. O local possui câmeras de segurança, porém não estavam funcionando no dia do incidente.

“Mas se eu vir o vivente [pessoa que deixou o objeto no local], eu o reconheço”, disse, afirmando que o homem nunca tinha até o local.

Dono está com medo

Devido a presença do objeto no estabelecimento, o dono do bar disse que mudou a rotina. Desde o ocorrido ele levou um colchão para dormir no bar e mantém todas as luzes acesas e portar abertas.

“Meu Deus, é resto mortal que está ali, né. Fico me perguntando porque foi parar ali. Minha família toda assustada com isso. Nem fecho mais o bar ressabiado com isso”.

