Mãe deu três versões diferentes após garoto ter órgão genital decepado pelo padrasto, afirma pai

O pai do menino de 5 anos, que teve o órgão genital decepado pelo padrasto, em Canindé, no Ceará, afirma que já tinha denunciado que a criança era vítima de maus-tratos, mas nada foi feito pelas autoridades. O homem lutava pela guarda do filho, quando soube que ele estava no hospital. Segundo ele, a mãe apresentou três versões diferentes sobre o que teria acontecido para “proteger” o atual companheiro. Ela responde em liberdade por omissão e o agressor foi preso.

“No hospital ela [mãe] deu três versões. Disse que meu filho tinha se ferido com um arame de caderno, falou que foi uma picada de mosquito e depois alergia. Mas os médicos desconfiaram e avisaram a polícia. Só um dia depois eu fiquei sabendo o que tinha acontecido com meu filho e ainda foi pela polícia”, revelou o pai do menino, que teve a identidade preservada, em entrevista ao G1.

O genitor disse que teve o filho foi fruto de uma relação extraconjugal, mas que ele sempre manteve contato com a mãe para saber como o garoto estava indo. Quando ele queria vê-lo, a mulher impedia e ele começou a desconfiar que algo não estava certo.

“Eu sempre ligava, tentava ver ele pessoalmente, mas ela botava dificuldade. Quando soube que ele estava sendo maltratado pelo padrasto eu denunciei para a polícia, mas nada foi feito. Aí a família dela me procurou para desmentir a denúncia, que meu filho nunca tinha sido agredido. Na época, eu preferi acreditar na mãe, porque jamais imaginei que ela poderia deixar alguém ferir ele”, relatou o genitor.

Depois da violência sofrida pelo menino, a defesa do pai entrou na Justiça e conseguiu obter a guarda unilateral para ele. A mãe terá que pagar pensão alimentícia para o garoto e só poderá fazer visitas sendo monitorada. Com medo, o homem decidiu se mudar.

“Larguei tudo. Tive que mudar de cidade e ir embora com ele e com a minha família, por questões de segurança. Não tinha mais nem clima para a gente continuar lá”, lamentou ele.

O padrasto, que tem 26 anos, responde por lesão corporal grave e segue preso à disposição da Justiça. As defesas dele e da mãe do menino não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

O caso foi descoberto no dia 6 de dezembro do ano passado, quando o menino deu entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O órgão genital dele foi levado dentro de um isopor. A equipe médica conseguiu fazer o reimplante no mesmo dia, mas agora o garoto ainda precisa de uma cirurgia completa de reconstruções para evitar sequelas.

O delegado Daniel Aragão, da Delegacia Regional de Canindé, disse em entrevista ao radialista Daniel Oliveira, que a polícia foi acionada pelos funcionários do hospital, que desconfiaram das versões contraditórias apresentadas pela mãe do menino sobre o que teria acontecido com ele.

“Foi um crime macabro (...) A criança chegou a falar que teria sido o padrasto que fez isso com ele. Juntando essa informação com outros Boletins de Ocorrência que chegaram aqui na delegacia, desse mesmo ano de 2023, disponibilizados pela família, que não concorda com esse tipo de situação. Vimos que essa criança já vinha sofrendo maus-tratos. Inclusive, no relatório médico apresentou que a criança tinha cicatrizes recentes e antigas”, destacou o investigador.

Assim, o padrasto acabou preso e a mãe indiciada pelo crime de omissão. O inquérito policial já foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra os envolvidos.

O menino já teve alta médica, mas ainda precisa da cirurgia de reconstrução, avaliada em R$ 150 mil. Assim, a família busca ajuda em uma campanha nas redes sociais para conseguir realizar o procedimento.

LEIA TAMBÉM: