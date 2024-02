Truque caseiro afasta moscas da cozinha: veja a solução

Moscas zumbindo pela cozinha podem ser um incômodo constante, mas uma mulher compartilhou um truque simples que pode resolver o problema sem custar um centavo. Sua dica, envolvendo água e moedas, está se tornando viral nas redes sociais.

A solução inusitada foi revelada em um grupo do Facebook, Hinch Army Cleaning Tips. A mulher compartilhou uma imagem de um saco plástico transparente com água e seis moedas pendurado na janela da cozinha. Desde a aplicação desse método, ela não viu uma única mosca na cozinha.

Ao explicar o truque, a mulher afirmou que a água e as moedas criam um prisma que reflete cores e projeta a imagem da água, algo que as moscas aparentemente detestam. Com olhos compostos, as moscas percebem as bolsas como corpos gigantes de água, afastando-as.

A postagem rapidamente se espalhou, com várias pessoas testando o método e compartilhando resultados positivos. Comentários destacam a eficácia do truque, inclusive para espaços ao ar livre.

Variações e dúvidas

Enquanto alguns usuários planejam experimentar o método, outros sugerem variações, como usar Coca-Cola e açúcar para afastar vespas. Alguns expressam preocupação sobre o método, temendo que os sacos possam estourar.

Embora a ciência por trás desse truque caseiro ainda não seja confirmada, a comunidade está entusiasmada com a ideia de uma solução prática e acessível para manter as moscas longe da cozinha.