Pai é criticado por se recusar a passar mais tempo ao lado da filha

Uma descoberta inesperada virou a vida de um homem e de uma adolescente de ponta cabeça. Conforme um relato publicado no Reddit, após 16 anos ele descobriu que era pai de uma jovem, fruto de um relacionamento durante seus últimos anos da universidade.

Agora, casado e com outros 3 filhos, o homem luta para conseguir conciliar o tempo entre sua família e a filha mais velha, mas parece estar passando por grandes problemas com a adolescente.

Sem se identificar, o homem de 36 anos conta que soube ser pai da adolescente apenas no último ano. “A mãe dela foi minha namorada na universidade e nos separamos quando estávamos na reta final dos estudos. Quando ela entrou em contato comigo explicando que tem uma filha de 16 anos, a qual chama de Paige, eu me prontifiquei a fazer um teste de DNA e a conhecê-la caso ela fosse minha filha”.

“Descobri que o teste era positivo e que a vida inteira minha filha viveu a 1 hora de distância da minha casa e eu não tinha ideia disso. Sua mãe achou que podia ser uma mãe solo tranquilamente e só contou a verdade a ela quando ela começou a questionar”, explica o pai.

“Eu concordei de estar presente em sua vida e as coisas começaram a fluir bem quando a conheci. Fizemos diversas coisas juntos e, em alguns momentos, com minha esposa e filhos. Inicialmente Paige quis passar bastante tempo com a gente e isso fez total sentido. Com o tempo, comecei a vê-la ao menos 1 vez por semana e nos finais de semana ela costuma vir ficar conosco ou sair comigo e seus irmãos para fazer alguma coisa. Eu a amo, mas eu também preciso balancear o tempo de atenção aos meus outros filhos”, revela o pai.

Ele não sabe como agir

Apesar de fazer o possível para conciliar o tempo entre seus filhos, o homem revela que está passando por momentos delicados envolvendo sua filha adolescente, que parece não entender suas responsabilidades para com todos os filhos.

“Ela não entende que meu tempo não pode ser 100% dedicado a ela. Quando a convido para passar um tempo em família, ela recusa. Se ela descobre que vou fazer algo com um de seus irmãos, ela quer ir junto ou quer que eu cancele os planos para ficar somente com ela. No último final de semana, por exemplo, esse comportamento dela causou uma grande confusão”.

“Meu filho mais velho tinha um jogo de basquete e Paige me perguntou se eu poder sair com ela no mesmo dia do jogo. Eu disse que não e expliquei os motivos, para finalizar a convidei para assistir ao jogo comigo, mas ela recusou irritada. Disse então que poderia sair com ela no dia seguinte, mas ela disse que eu poderia simplesmente cancelar o jogo de basquete e ficar com ela, algo que eu expliquei que não faria por ser importante para o irmão dela”.

“Ela justificou seu pedido dizendo que eu tive mais tempo com os irmãos do que com ela e que eles podem muito bem passar anos sem ter um tempo comigo. Eu disse que isso não vai acontecer, que eu a amo, mas que também preciso ficar com meus outros filhos. Ela sempre é bem-vinda para passar um tempo conosco e temos nossos dias de pai e filha, mas ela insiste em dizer que nunca pediu para ter irmãos”.

“Eu a entendo e entendo seus sentimentos, mas não posso simplesmente largar minha família e dedicar todo o tempo do mundo a ela. Tentei conversar com ela e ofereci algumas sessões de terapia, que ela recusou e continua insistindo que eu devo colocar ela a frente de seus irmãos”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente diante da demanda da filha.

“Você não está errado, até porque não foi escolha sua manter sua filha longe por 16 anos. Façam terapia os dois juntos, marque a sessão e a leve com você”, comentou uma pessoa.

“A mãe dela foi quem mais errou nessa história. Você está certo sobre balancear o tempo com os filhos, mas tenha em mento que sua filha nunca precisou fazer isso antes”, finalizou outra.