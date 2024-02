Filha se irrita com atitudes da mãe e desabafa: “O chá de bebê é meu, não seu”

Grávida de seu primeiro filho, uma jovem está passando por momentos delicados em sua família ao ter que lidar com as exigências da mãe para o chá de bebê. Em um desabafo no Reddit, ela diz não entender o motivo pelo qual a mãe quer retomar o contato com sua família após passar anos distante deles.

Sem se identificar, a jovem de 25 anos conta que está animada com a chegada de seu filho e que desde o princípio ela e a mãe decidiram organizar juntas seu chá de bebê. As diferenças e problemas começaram quando a lista de convidados precisou ser reduzida e ela decidiu remover algumas pessoas que não via há mais de 10 anos.

“Eu e meu irmão fomos criados próximos da família do meu pai e afastados da família da minha mãe. Essa decisão foi deles por conta do histórico bagunçado de alguns familiares que têm problemas com drogas e brigas tornando o ambiente inapropriado para crianças. Com isso, todos os finais de semanas e festas eram ao lado da família do meu pai, o que nunca foi um problema até agora”.

“Meus pais se divorciaram e minha mãe está tendo momentos difíceis por eu e meu irmão sermos próximos da família do meu pai. Eu entendo o lado dela, e sei que ela sente que priorizamos a família do meu pai ao invés da dela, mas ao mesmo tempo nós não temos um laço afetivo com os familiares dela. Não tive notícias deles quando fiquei noiva, quando casei e em outros momentos importantes”, revela.

A mãe decidiu impor sua vontade

A jovem conta que a questão da proximidade com os familiares maternos voltou a ser discutida depois que ela precisou realizar alterações na lista dos convidados de seu chá de bebê. Segundo ela, a mãe pediu para que 17 pessoas entre amigos e familiares fossem adicionadas à lista de convidados, mas ela precisou fazer algumas adequações.

“Tive que remover algumas pessoas, o que incluiu tirar 9 pessoas da minha lista e perguntar a minha mãe se eu poderia remover alguns convidados da lista dela. Ela me respondeu dizendo que todos eram convidados importantes para ela e que eu deveria manter a lista”.

“Um tempo depois ela perguntou se eu removi alguém, e eu expliquei que removi 3 pessoas que eu não via ou não tinha notícias há 10 anos, foi quando ela disse que um deles já foi informado sobre o chá de bebê e deveria receber o convite formal. Eu fiz isso, mas outro dia ela veio comentar que preferia que eu retirasse outras pessoas da lista e eu expliquei que ela poderia ter me pedido isso antes, quando eu perguntei a ela”.

“Ela falou que como está pagando o chá de bebê, algo que eu não pedi a ela para pagar, ela poderia convidar quem quiser e disse que minhas conquistas também são as delas, então ela deve poder comemorar com quem quiser e que se o espaço permite 60 pessoas, 20 serão convidados dela. Para finalizar eu disse que o chá de bebê é meu e não dela e isso gerou uma grande discussão que terminou comigo chorando”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a jovem está certa em sua atitude e não deve remover mais nenhum de seus convidados para acomodar os da mãe.

“Ela está pagando porque quer e está errada em exigir ter direitos sobre a lista de convidados”, comentou uma pessoa.

“Coloque limites nas atitudes de sua mãe agora ou você terá grandes problemas no futuro”, finalizou outra.