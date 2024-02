Mulher perde lábio superior após harmonização facial feita em troca de divulgação

Mariana Michelini, de 35 anos, falou mais sobre uma harmonização facial que acabou dando errado, fazendo com que ela perdesse o lábio superior.

O caso aconteceu em 2020 em Matão, interior de São Paulo. A mulher, que era influenciadora, realizou um preenchimento nos lábios, no queixo e nas maçãs do rosto, com um ativo que ela acreditava se tratar de ácido hialurônico, produzido pelo corpo humano de forma natural e reposto por meio de injeções.

Contudo, seis meses após realizar o procedimento, Michelini acordou um dia com o rosto inchado e dolorido. Uma autópsia então revelou que a substância injetada em seu rosto foi PMMA.

“Eu era influenciadora digital e modelo, a harmonização foi em troca de divulgação. Fiz para ajudar a profissional. Até então seria o ácido hialurônico, não fui informada de nada, nem riscos. Ela [a profissional] não abriu na minha frente a embalagem, cheguei [na clínica] e já estava pronto. Foi na confiança. Não assinei nada, não vi nada. Seis meses depois tive a reação”, disse a mulher entrevista ao site Glamour.

“A reação aconteceu em junho de 2021, desde então a minha vida social acabou. Não saio sem máscara, sinto um mix de sentimentos”, relembra Mariana.

O que é PMMA?

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o PMMA, ou polimetilmetacrilato, é um “componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos”. Alguns materiais que utilizam o componente são lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros.

Mesmo regulamentado para estes procedimentos, harmonizações faciais com o material não são indicadas. podeis podem trazer sequelas como manchas, embolia pulmonar, inflamação, dor crônica e até necrose.

Remoção do lábio superior

Mariana recorreu a uma consulta com um dermatologista e mesmo após um tratamento com antibióticos e corticoides, não viu efeitos. Um outro dermatologista revelou os microplásticos no rosto da paciente, que tentou retirar, porém a substância migrou para a região do buço.

Os médicos então recomendaram a remoção do lábio superior e do buço. Em dezembro de 2023 a mulher também realizou uma cirurgia para reconstruir os tecidos perdidos na região. Outros procedimentos ainda devem ser realizados.

“Após a retirada do PMMA, em setembro de 2022, senti um alívio por não sentir mais dor, mas também muita tristeza porque não tinha meu lábio. Resolvi criar um canal no YouTube para contar a minha história e poder ajudar também outras mulheres. Recebi muitas mensagens de outras pessoas que foram enganadas. Desde então venho recebendo muito carinho dos seguidores e o mais importante, ajuda”, diz Michelini.

Mesmo após conseguir sair na rua um dia se máscara, a mulher revela que ainda sente vergonha.

“Continuo sem vida social, usando máscara, mas daqui a alguns meses será a próxima etapa da cirurgia. Tive um ‘baque’ quando soube que para criar as laterais do lábio teriam que enxertar parte da minha língua, mas confio muito na equipe médica, essa é a melhor alternativa”, finaliza a influenciadora.

