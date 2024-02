Homem de 93 anos surpreende com exercício diário de 'envelhecimento reverso'

O remador irlandês Richard Morgan, aos 93 anos, desafia as expectativas e surpreende médicos com sua extraordinária saúde e forma física. Em um estudo recente, cientistas analisaram sua notável rotina de exercícios, revelando resultados que desafiam as convenções sobre envelhecimento.

Morgan, ex-padeiro e fabricante de baterias, começou sua jornada no esporte aos 70 anos. Agora, com quatro títulos mundiais de remo indoor, ele impressiona não apenas pelos troféus, mas por ter um corpo que desafia os padrões de envelhecimento, sendo comparável ao de alguém com metade de sua idade.

O estudo, publicado no 'Journal of Applied Physiology', destaca o percentual de gordura corporal de Morgan, semelhante ao de um atleta jovem. Com uma rotina que inclui remar o equivalente a quase 10 voltas ao redor do planeta, o atleta sênior se tornou um exemplo de vitalidade e saúde.

'Reverse ageing' 40-minute workout 93-year-old man does every day https://t.co/vqRTTIVZ4R pic.twitter.com/M8XCXi7b57 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 1, 2024

Morgan compartilha quatro regras principais que moldam sua rotina de exercícios. A consistência é a primeira delas, realizando exercícios desafiadores por 40 minutos todos os dias.

A variação de intensidade é a segunda, alternando entre treinos mais leves e mais intensos. O estudo sugere que essa abordagem otimiza o uso de oxigênio, beneficiando a saúde cardiorrespiratória.

Exercícios e alimentação balanceada

A rotina de Morgan inclui treinos de resistência com halteres, focando em agachamentos e levantamento de pesos, conforme recomendado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Seu regime alimentar, rico em proteínas, com ingestão superior à média recomendada, destaca-se como um componente vital de sua saúde e resistência muscular.

Este estudo oferece insights valiosos sobre como o exercício regular, alimentação adequada e consistência podem influenciar positivamente o envelhecimento.