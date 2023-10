Falsa médica do TikTok é desmascarada; veja a condenação que ela recebeu Imagem: reprodução redes sociais

Se você costuma consumir dicas de saúde nas redes sociais é preciso tomar cuidado, pois algumas pessoas podem estar passando receitas ‘milagrosas’ ou informações sobre doenças sem possuir nenhum conhecimento na área.

No caso que você confere a seguir, por exemplo, uma mulher se passava por médica no TikTok, dando dicas e informações sobre saúde.

Dalya Karezi é australiana e em seus vídeos utilizava um uniforme e adereços, se passando por uma profissional da área da saúde. Conforme informações do Yahoo, em seus conteúdos era possível ver informações sobre doenças como HIV e câncer.

A mulher foi descoberta, se declarou culpada e foi condenada a ações comunitárias por dois anos, conforme pena dada pelo Tribunal Local de Downing Centre, em Sydney (Austrália).

Além da correção comunitária Karezi foi condenada a pagar uma multa de US$ 8.400 (cerca de R$ 42 mil reais na cotação atual).

LEIA TAMBÉM: Mulher flagra namorado traindo durante férias após erro na TV

No TikTok a mulher tinha o nome de ‘Dr.Dalya.s’, onde possuía 243 mil seguidores. Já no Instagram seus conselhos eram vistos por 20 mil seguidores. De acordo com a Justiça local a falsa médica informava que possuía diplomas avançados em medicina.

Falsa médica do TikTok é desmascarada; veja a condenação que ela recebeu Imagem: reprodução redes sociais

Em e-mails respondidos Dalya chegava a assinar como RMO (médico residente) ou VMO (médico visitante). Após o ocorrido, a jovem pediu desculpas e afirmou estar “chorando e ainda lutando” para entender como deixou a história chegar neste ponto.

“Enquanto escrevo esta carta, estou chorando e ainda lutando para ver como cheguei a esta posição porque isso é muito estranho e nunca pensei que estaria nesta posição”, iniciou.

“Sinto vergonha e me odeio todos os dias. Ter que contar à minha família e amigos sobre minhas ações foi extremamente humilhante. Compreendo as graves consequências das minhas ações e lamento verdadeiramente o que fiz”, finalizou.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Especialista afirma: “bebida mágica” pode ajudar a parar de roncar e melhorar a saúde

⋅ Homem revela deixar namorada desconfortável com sua nova dieta

⋅ Restaurante cobra “taxa de vômito” para clientes que exageram nas mimosas