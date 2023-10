Restaurante cobra "taxa de vômito" para clientes que exageram nas mimosas

A febre dos "brunchs sem fundo" tem crescido em popularidade nos últimos anos, proporcionando uma ótima desculpa para beber durante o dia e ainda ir para a cama cedo. No entanto, muitos frequentadores desses brunches exageram nas mimosas e acabam se sentindo mal mais tarde. Um restaurante na Califórnia (EUA) encontrou uma maneira inteligente de evitar que os clientes exagerem e acabem passando mal.

O Kitchen Story percebeu que muitas pessoas não conseguiam controlar o consumo de mimosas durante o brunch e acabavam passando mal. Para evitar esse cenário, eles decidiram introduzir uma "taxa de vômito". Durante o brunch, o restaurante oferece mimosas ilimitadas por 60 minutos e colocou um aviso no banheiro, alertando os clientes sobre as consequências de excederem seus limites.

O aviso diz: "queridos amantes de mimosas, por favor, bebam com responsabilidade e saibam seus limites. Uma taxa de limpeza de US$50 será automaticamente adicionada à sua conta se você vomitar em nossas áreas públicas. Muito obrigado pela compreensão", seguido por um emoticon sorridente.

Brinde-ELEVATE-Pexels

Imagem: Elevate/ Pexels

Impacto

O aviso provou ser eficaz em impedir que as pessoas exagerem no consumo de bebidas alcoólicas. O co-proprietário do restaurante, Chaiporn Kitsadaviseksak, explicou que antes da introdução do aviso, casos de excessos eram comuns, mas agora que os clientes têm que pagar uma taxa, a equipe não precisou cobrar ninguém por ter passado mal.

O restaurateur Steven Choi, em entrevista ao site de notícias americano The Mirror, disse: "isso ocorreu durante a pandemia e tornou-se uma questão muito sensível para clientes e funcionários que tinham que fazer a limpeza. No entanto, essa medida não é única. Ela está lá para fazer os clientes refletirem sobre o impacto de seus atos nas outras pessoas".

Essa iniciativa inovadora demonstra como os restaurantes estão buscando maneiras criativas de promover a responsabilidade no consumo de álcool, garantindo uma experiência agradável para todos os clientes.