Especialista afirma: "bebida mágica" pode ajudar a parar de roncar e melhorar a saúde

O ronco pode ser uma fonte de constrangimento e incômodo para quem compartilha o quarto, mas a solução para esse problema e melhorias na saúde podem ser mais simples do que você imagina. Um especialista do sono, consultado pelo The Mirror, revela que a "bebida mágica" para parar de roncar e melhorar a saúde é simplesmente água.

Embora o ronco seja geralmente considerado inofensivo, pode se tornar um ponto de discórdia em relacionamentos e causar constrangimentos. Dependendo de quanto isso afeta a pessoa que compartilha o quarto com um roncador, pode levar a sentimentos de autoconsciência e deixar a outra pessoa cansada e irritada.

Embora o ronco suave não represente ameaças à saúde, pode ser resolvido com mudanças no estilo de vida, especialmente uma mudança simples: beber mais água.

Bebendo-agua-Andrea-Piacquadio-Pexels

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

Hidratação

A maioria de nós não consome água suficiente. Bebidas açucaradas ou com cafeína muitas vezes nos distraem do que deveria ser nossa missão principal: manter o corpo hidratado. Essas bebidas não são tão benéficas para nossa saúde quanto a água pura.

O ronco ocorre quando relaxamos durante o sono, e certas vias aéreas se estreitam, causando vibrações na boca, nariz, garganta ou língua. Manter-se hidratado ajuda a reduzir a formação de muco nessas áreas, minimizando o ronco.

Isso também explica por que o consumo de álcool, que desidrata e aumenta a produção de muco, frequentemente piora o ronco. O tabagismo, que causa o acúmulo de muco e é desidratante, também pode aumentar o ronco, assim como dormir de costas.

A recomendação geral é que todos devemos beber entre 6 e 8 copos de líquido por dia, de acordo com o NHS (Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido). No entanto, essa quantidade pode variar de acordo com a amamentação, condições climáticas, doenças recentes ou atividade física.

Além de reduzir o ronco, manter-se hidratado oferece muitos outros benefícios à saúde, como regular a temperatura corporal, lubrificar as articulações, proteger a medula espinhal e eliminar resíduos do corpo. Beber água o suficiente também pode ajudar na perda de peso, aumentando o metabolismo e suprimindo o apetite.

Roncando-Kampus-Production-Pexels-1

Imagem: Kampus Production - Pexels

Problema mais sério

Embora a maioria dos casos de ronco seja inofensiva, em alguns casos, ele pode indicar um problema de saúde mais grave, como a apneia do sono. Se você acorda frequentemente durante a noite, ronca muito alto e, especialmente, se sua respiração para e recomeça durante o sono, é importante procurar atendimento médico. Esses sintomas podem indicar a apneia do sono, uma condição que requer tratamento.

Portanto, beber mais água é uma solução simples para reduzir o ronco e melhorar a saúde. No entanto, é fundamental procurar ajuda médica se o ronco persistir e afetar sua qualidade de vida ou se houver suspeita de apneia do sono.