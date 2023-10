Homem revela deixar namorada desconfortável com sua nova dieta

Um internauta resolveu desabafar no Reddit, contando ter incomodado a namorada com sua dieta. De acordo com ele, por meio do usuário u/Exotic-Historian-209, recebeu a acusação de ser imprudente.

“Gosto bastante de saúde e boa forma, e grande parte disso é comer a quantidade certa de calorias em geral, além da ingestão de proteínas. Acho que monitorar calorias é tedioso e nunca fui um grande fã de comida, então, como resultado, comecei a comer os mesmos alimentos quase diariamente, e isso funciona para mim, mesmo que seja ‘chato’”, iniciou o texto.

“Minha dieta normalmente consiste em aveia com frutas/nozes, ovos, shakes de proteína e vegetais”, continuou.

Desagrado alheio

Segundo o autor do relato, sua namorada se manifestou em desconforto por conta de sua ingestão diária.

“Minha namorada diz que se sente desconfortável com a forma como eu me alimento de maneira saudável”, desabafou.

“Ela também é muito saudável, mas adora comida e tende a cozinhar/comer refeições muito mais elaboradas do que eu. Ela diz que minha ingestão diária a faz sentir que a estou julgando secretamente por comer menos saudável do que eu”, continuou.

Preferência ou imprudência?

O rapaz ainda contou que não julga sua namorada, haja vista a dieta de cada um ser uma escolha individual.

“Se ela é capaz de comer o que gosta e ainda consegue se sentir e ter uma ótima aparência, então, sem dúvida. O mesmo vale para mim: se consigo atingir meus objetivos e não me canso do que pode parecer uma dieta chata, então também acho que está tudo bem”, esclareceu.

“A questão é que ela discorda e me pede para começar a comer seus alimentos/seguir sua dieta. Não me importo de fazer isso uma ou duas vezes por semana, mas fazê-lo todos os dias seria prejudicial para meus objetivos, então recusei. Isso a deixou com raiva, e ela disse que eu era um idiota por ser imprudente”, finalizou o texto na rede social.