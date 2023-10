Mulher flagra namorado traindo durante férias após erro na TV

A tecnologia é incrível, mas, para uma mulher conhecida como Kayla G, ela também pode ser uma vilã. Kayla compartilhou o momento chocante em que ela e suas amigas afirmam ter flagrado seu namorado a traindo com outra mulher a bordo de um cruzeiro nos EUA.

Um amigo filmou enquanto assistiam à televisão de seu quarto no navio, que mostrava uma transmissão ao vivo o que estava acontecendo em outra parte do barco. Assim, elas puderam ver um homem que Kayla afirma ser seu namorado se aproximando de outra mulher de biquíni.

No vídeo, a mulher coloca a mão no braço do homem não identificado, que se aproxima dela para olhar algo sobre o corrimão, colocando o braço em volta dos ombros dela enquanto o faz. Kayla e suas amigas assistem à tela horrorizadas, gritando e demonstrando sua indignação diante da situação.

O vídeo foi compartilhado no TikTok sob o nome de usuário @kayla.g21. Na gravação, ela diz: "isso não pode ser ele. Pare. Estou estressada. Por que eles têm câmeras em um navio? Para quê? Por que eu iria querer ver o convés do navio?". E a medida que continuam assistindo à cena, ela acrescenta: "Essa é a garota. Pare. Meu Deus!".

Dúvidas

Kayla compartilhou vários vídeos de acompanhamento, mostrando-a usando um rádio para se comunicar com outros amigos no navio, explicando que tinham uma emergência e precisavam chegar à embarcação.

Ela então é vista correndo furiosamente para fora do quarto. Em um vídeo subsequente, a mulher é vista na transmissão ao vivo dando seu número de telefone ao homem, e em outro, Kayla brinca sobre o resgate contra incêndio tendo que intervir, sugerindo que ela tomou uma medida drástica e o jogou ao mar. "Use seus poderes de raciocínio dedutivo para juntar as peças do que aconteceu", ela escreveu.

Portanto, não está claro se o escândalo de traição foi real ou apenas uma brincadeira para o TikTok. A usuária de redes sociais, que conta com mais de 512 mil seguidores, compartilhou vídeos dela voltando para casa e expulsando o homem, filmando-se jogando as coisas dele pela janela.

Independentemente disso, muitas pessoas ficaram fascinadas pelos vídeos, com o vídeo original tendo mais de um milhão de visualizações, curtidas e comentários segundo levantou o The Mirror. Uma pessoa disse: "O navio disse que eu estou com você, garota". Enquanto outra respondeu: "Bem na frente da câmera!". Alguém mais comentou: "meu Deus, rezando por sua queda".

No entanto, outros não estavam convencidos de toda a situação, com um usuário diferente dizendo: "isso não pode ser real, cara". Uma segunda pessoa concordou, acrescentando: "a quantidade de pessoas que acham que isso é real é realmente triste!! Lol".