Piercing infecciona e mineira fica internada três dias: “quase fui de arrasta pra cima”

Para quem gosta de modificações corporais, piercings e tatuagens são as melhores escolhas para você se sentir diferente e descolado, e foi com esse pensamento que Gabriela Lacerda, de 21 anos, resolveu furar o centro da orelha.

Era um sonho para a mineira utilizar um percing no estilo conch, contudo ela, sempre ouvia relatos de que a cicatrização para este tipo de piercing era um pouco complexa.

Após algum tempo, ela decidiu deixar as dúvidas de lado e realizou o procedimento, que acabou causando complicações na saúde da jovem.

No TikTok, a estudante de medicina relatou o seu drama após contrair uma infecção bacteriana devido ao piercing, o que quase causou a sua morte.

Gabriela explicou que nos dois primeiros dias com a joia o local doía muito, mas de acordo com a profissional responsável pelo procedimento, o sintoma era normal. Porém, no quarto dia, sua orelha estava vermelha e com pus.

“Cada vez inchando mais, eu percebi que aquilo não estava normal. Até uma casquinha começou a sair do machucado. Liguei novamente para a moça que furou minha orelha e ela disse que iria precisar tirar porque algo tinha dado errado no procedimento. Foi a pior dor da minha vida, chorei muito, mas tirei e voltei para casa”, explicou a jovem em vídeo que possui mais de 250 mil visualizações na rede social.

Jovem precisou passar por cirurgia após piercing infeccionar

Mesmo com a retirada do piercing, sua orelha piorava, foi quando ela resolveu utilizar antibiótico, que também não surtiu efeito. Um professor da universidade disse para a jovem procurar um hospital.

Lacerda foi internada para uma cirurgia de emergência, sendo necessário uma anestesia geral e a entubação por algumas horas.

“Fiquei três dias no hospital até parar de sentir dor totalmente e receber alta. Tenho que tomar antibiótico pelos próximos dez dias e fazer uma limpeza diária na minha orelha, mas apesar de tudo ter dado errado, deu tudo certo e estou bem”.

Atenção! As imagens podem ser fortes para algumas pessoas! Assista ao relato a seguir:

