Em um caso considerado curioso, um cachorro entrou na Justiça contra seu antigo tutor com um processo contra danos morais. O caso aconteceu em Ponta Grossa (Paraná).

O animal, de nome ‘Tokinho’, foi reconhecido pela Justiça como um dos autores da ação ao lado do Grupo Fauna de Proteção aos Animais, ONG que atua na cidade desde 1999 e tem como objetivo cuidar dos direitos animais e ambientais locais.

Conforme informado pelo site ‘TNOline’, o ex-tutor, que não foi identificado, é um jovem de 25 anos, preso em 20 de junho por maus-tratos contra Tokinho. As denúncias foram feitas à à Guarda Municipal (GM) e à Polícia Civil.

O animal estava na casa da mãe do suspeito quando as agressões teriam sido feitas pelo rapaz, que teria utilizado um pedaço de madeira.

LEIA TAMBÉM: O motivo por trás da corrida ao banheiro quando chegamos em casa

De acordo com o texto, as agressões foram capturadas por imagens de uma câmera de monitoramento. Após o crime, o cachorro apresentou dificuldades para andar e precisou de atendimento no veterinário. Seu ex-tutor foi solto no mesmo dia após depoimento.

A ONG entrou com um pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil contra o antigo dono no final de setembro, citando Tokinho como autor da ação.

“Além da função reparatória/compensatória, o dano moral também cumpre uma função punitiva e pedagógica. Nesse sentido, a condenação do réu por danos morais deve também servir para que ele aprenda com seu erro e não o cometa novamente”, diz um trecho do texto da ação.

A juíza Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha Wojciechowski aceitou o animal como parte legal do processo e o cão aparece oficialmente como autor do processo no sistema do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

Cachorro ‘entra na Justiça’ contra ex-tutor no Paraná; entenda o caso Imagem: tnonline/reprodução

No momento, Tokinho se encontra em um lar temporário e está disponível para adoção em Ponta Grossa.

Caso o parecer seja positivo na Justiça, o valor da indenização será destino ao Grupo Fauna.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Vídeo flagra impactante momento em que onça captura jacaré com salto normal no Pantanal

⋅ Mulher se recusa a doar rim à irmã após traição

⋅ Sogra critica nora ao vê-la beijando o filho bebê: ‘Foi absurdo’