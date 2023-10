Crianças emocionadas: motorista de ônibus escolar faz surpresas com presentes e canções de aniversário

O contentamento é a energia vital que impulsiona o motorista de ônibus escolar, Tio Regi, que distribui presentes e entoa cânticos de aniversário para as crianças. Quem resiste a tamanha fofura? Com uma abordagem segura, bem-humorada e afável, ele encanta não apenas os jovens passageiros, mas também conquista seguidores nas redes sociais.

Conforme divulgado pelo site Só Notícia Boa, os vídeos de Tio Regi, com um ‘s’ a menos mesmo, têm se tornado virais graças à atmosfera animada que reina no ônibus escolar sob sua direção em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, Sergipe.

Especialmente durante as celebrações de aniversário, a experiência se torna ainda mais especial. Ele presenteia o aniversariante e celebra o momento com toda a turma. É claro que os pequenos passageiros adoram. Nas redes sociais, ele compartilha: ‘Eu gostaria que vocês todos fossem meus passageiros. A alegria é uma constante, e meu trabalho é minha maior fonte de diversão’.

Tio Regi regularmente compartilha esses momentos animados online. Em um dos vídeos, uma garotinha entra no ônibus, claramente ansiosa pelos presentes e pelos parabéns. O motorista alegre não decepciona; ela recebe um lindo bolo.

A jornada até a escola é marcada por música, brincadeiras e conversas, enquanto Tio Regi orienta as crianças com alegria e segurança. Todos os pequenos passageiros usam cintos de segurança e ocupam seus assentos obedientemente. É uma visão encantadora.

Fotos: reprodução / Instagram @regi_motorista

Para os pais, essas viagens matinais são verdadeiros presentes. O motorista animado acumula fãs e seguidores nas redes sociais. A admiração é enorme, e os agradecimentos são ainda maiores.

Os gestos de carinho de Tio Regi estão presentes na rotina diária, nas ações, nas brincadeiras, na música e na alegria. Uma seguidora expressou seus sentimentos: ‘Que Deus abençoe todas as crianças do mundo e você, que está sempre presente em suas manhãs’.

Outra pessoa mencionou a tranquilidade que Tio Regi proporciona aos pais: ‘A alegria dos pais ao verem o cuidado e a dedicação com que seus filhos são levados e trazidos da escola é incrível’. Uma terceira destacou a importância do que o motorista faz para as memórias e o futuro das crianças: ‘Tio Regi, você é verdadeiramente essencial neste mundo; essas crianças sempre se lembrarão da sua época na escola’.

Ao brincar e cantar, Tio Regi cria um trajeto escolar mais suave e agradável, deixando de lado as dificuldades e os problemas. Ele pratica o que é conhecido como a pedagogia do amor. O educador Paulo Freire, uma referência em pedagogia no Brasil e no mundo, enfatiza o amor e a criatividade como a base para inspirar o conhecimento e, naturalmente, a paixão pelos estudos. Segundo ele, “é por meio desses caminhos que se alcança a capacidade crítica e o desenvolvimento.”

