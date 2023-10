Pai se choca após ouvir conversa da filha de 11 anos

Um pai decidiu expor suas preocupações no Reddit depois de flagrar uma conversa inapropriada no celular da filha de 11 anos. Segundo ele, a menina e uma amiga estavam discutindo sobre um estudante de sua turma ter solicitado nudes.

Conforme o relato, ele precisou ter uma conversa séria com a filha. “Tenho uma filha de 11 anos e pelo que estou vivendo consigo dizer que todas as crianças da idade dela estão tentando agir como se fosse mais velhas do que realmente são”.

“Na verdade, eu sou o padrasto dela, mas cumpro o papel de pai há sete anos e ela é tudo para mim”, revela o homem.

“Ontem a noite levei ela e duas de suas amigas para jantar e descobri algo terrível. As amigas da minha filha pensaram que estavam sendo discretas e tentaram codificar as palavras e frases com gestos, mas deu pra entender que alguém recebeu uma mensagem de um colega de classe pedindo por fotos nuas”.

“Na mesma hora eu encerrei o jantar e as levei de volta para casa, já que estávamos em uma festa do pijama. Enquanto as meninas ficavam na barraca que montei para elas, eu conversei sério com minha filha”.

Ele está tentando encontrar a melhor forma de agir

Temendo colocar a filha em problemas com as amigas, o homem agora tenta buscar uma maneira de alertar os demais pais sem causar grandes confusões.

“Eu estou pensando em comunicá-los sobre o ocorrido, mas não quero que minha filha perca sua confiança em mim caso a repercussão disso termine em castigos e punições. Algum conselho sobre como agir nessa situação”?

Entre os usuários do Reddit, alguns o alertaram para os benefícios a longo prazo de tomar a atitude e conversar com os outros pais.

“Acho que a longo prazo é melhor falar com eles. Sua filha vai olhar para trás e pensar no quanto você se importou com ela e não na forma como não se importou o bastante”, comentou uma pessoa.

“Gostaria que meus pais tivessem tido esta conversa comigo quando eu estava no ensino médio e tinha acesso à internet”, comentou outra.

Uma terceira ressaltou: “É a oportunidade perfeita para educar, e não para punir as crianças”.