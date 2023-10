Drama familiar: regra de noiva para casamento causa grande confusão na família

É de conhecimento que em um casamento as regras e determinações aos convidados são decididas em comum acordo pelos noivos. No entanto, as decisões de uma noiva podem ter causado uma grande confusão em sua família, garantindo algum “drama desnecessário” aos preparativos, e ao dia, de seu casamento.

Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror após viralizar no Redit, a jovem noiva decidiu que nenhuma pessoa menor de 21 anos poderá comparecer ao seu casamento, fazendo com que filhos amigos, sobrinhos e sobrinhas sejam deixados de fora da lista oficial de convidados.

“Basicamente, vamos nos casar e não queremos crianças e menores de idade em nosso casamento. Nossa família está reagindo de forma ‘ridícula’, uma vez que somente nós estamos pagando pelo casamento”.

“Meu irmão tem dois filhos e nunca foi favorável ao meu relacionamento com meu noivo, mas é inflexível sobre o fato de que seus filhos devem estar no casamento. Nós já avisamos diversas vezes que nenhuma pessoa com menos de 21 anos será convidada para o casamento. E agora estamos recebendo mensagens, 18 meses antes, de diversas pessoas dizendo que não vão poder ir por não terem babás para a data”, conta a noiva.

Ela está irritada com a atitude

Segundo a noiva, a decisão de ter um casamento sem a presença de crianças foi tomada em comum acordo pelos dois noivos, e será mantida.

“Nós não queremos crianças e não queremos gastar com elas em nosso casamento, mas nossas famílias não entendem isso. A maioria dos nossos amigos não têm filhos e os que têm estão tranquilos com isso”, explica a noiva.

No entanto, para os comentaristas do Reddit, a noiva deve estar ciente de que assim como ela pode estipular as regras de seu casamento, os convidados podem escolher ir ou não à celebração.

“Só não surte se ninguém decidir ir ao seu casamento. Existe uma diferença entre bebês e crianças pequenas, e adolescentes e jovens adultos. Eu acharia estranho não convidar alguém da família que tem 18 anos”, comentou uma pessoa.

“Você pode ter um casamento sem filhos, e seus parentes e amigos podem se recusar a comparecer”, finalizou outra pessoa.