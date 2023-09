Esposa pede o divórcio após o marido se recusar a fazer qualquer atividade doméstica

As atitudes de um homem estão dando o que falar na internet. Depois que sua esposa o deixou por não concordar com sua postura em relação aos afazeres domésticos, ele agora espera que sua irmã se torne responsável por cuidar de casa.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão foi levado ao Reddit depois que a irmã revoltada decidiu desabafar sobre as decisões do irmão.

Segundo ela, após o casamento a ex-companheira de seu irmão concordou em abdicar de sua carreira para ficar em casa cuidando do lar e dos filhos, no entanto, com o passar dos anos ela se arrependeu de sua decisão e ficou infeliz, gerando uma série de confusões entre os dois.

Ao que tudo indica, o homem buscava por uma “família tradicional”, na qual a esposa fica responsável pelos cuidados da casa e das crianças enquanto o homem se torna o único provedor de dinheiro da família, sem se preocupar com qualquer ajuda nas tarefas domésticas. Com isso, o relacionamento chegou ao fim com um pedido de separação.

No entanto, agora o homem exige que sua irmã passe a ajudá-lo com as tarefas domésticas de sua casa, mas ela se recusa a fazer isso mesmo sabendo que o homem tende a jogar a responsabilidade em suas duas filhas, de sete e quatro anos.

Ela ficou inconformada

Focada em construir e ampliar sua carreira, a mulher revela estar descontente com a decisão e as atitudes de seu irmão em relação a sua vida e seu relacionamento, mas a família parece não pensar da mesma forma.

“Ele é um adulto e as filhas são responsabilidade dele, não minha. A minha família está me pressionando para cuidar das meninas e da casa dele, dizendo que ‘meu irmão não sabe cuidar das filhas e que elas precisam de uma mulher na vida delas’. Meu irmão me chama de insensível por me recusar a ajudá-lo, já que ele nunca se preocupou em aprender as coisas mais básicas, como trocar uma fralda ou fazer uma torrada”, explica.

Diante da pressão, a mulher decidiu pedir ajuda no Reddit e foi surpreendida pelo apoio que recebeu dos usuários da plataforma.

“Ele quer uma empregada, babá e cozinheira para substituir a que o deixou por ter sido desrespeitada por ele, então busca na família para não precisar pagar por isso”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pelas meninas, mas isso não é culpa sua. Sacrificar sua vida para se tornar a doméstica e babá dele não é algo legal. Ele pode buscar outro tipo de apoio”, comentou outra pessoa.