Proprietários se deparam com pilha de espinhos saindo da terra e percebem se tratar de um ser necessitado (Reprodução/SOUTHERN KOALA AND ECHIDNA RESCUE)

Um amontoado de espinhos foi visto por proprietários de uma propriedade rural, no sul da Austrália, enquanto passeavam por suas terras. De acordo com um artigo do portal The Dodo, de onde o relato foi extraído, o até então objeto inusitado saía de um pedaço de terra.

Quando os dois se aproximaram, perceberam se tratar de uma criatura necessitada de ajuda: era uma equidna, mais tarde chamada de Netty. A dupla logo contatou a Southern Koala e a Echidna Recue, a fim de receber assistência. Pouco depois, os socorristas Mary e Dave Williams chegaram na região.

“Netty era sensível ao toque, mas permaneceu muito calmo e relaxado, o que nos permitiu cortar toda a rede”, disse Mish Simpson, diretor e fundador do Southern Koala and Echidna Rescue, ao The Dodo.

O animal foi encaminhado a um centro de reabilitação, a fim de tratar dos ferimentos. Chegando no local, os funcionários perceberam uma tristeza no bichinho.

Proprietários se deparam com pilha de espinhos saindo da terra e percebem se tratar de um ser necessitado (Reprodução/SOUTHERN KOALA AND ECHIDNA RESCUE)

“Na chegada, Netty parecia cansado e derrotado”, disse Simpson. “Nunca tínhamos visto isso em uma equidna antes – normalmente são animais muito estoicos.”

Leia mais relatos sobre animais:

Recuperação contínua

De acordo com a Britannica, as equidnas, ou tamanduás espinhosos, geralmente são solitários e vistos em grupos apenas durante o período de reprodução. A espécie mamífera é nativa da Austrália. Como no caso dos ornitorrincos, as equidnas são alguns dos únicos mamíferos que poẽm ovos.

Assim que Netty se recuperou integralmente, foi solto nas margens de um riacho. Apesar do alívio com a experiência do animal, Simpson alertou sobre os perigos do uso de determinadas redes na região.

“A rede não é ideal para nenhuma espécie, pois a sua natureza flexível facilita o emaranhamento”, disse Simpson.

“Quando se utiliza rede, ela precisa ser mantida apertada e ter furos menores para evitar emaranhamento. É altamente recomendável que as pessoas utilizem opções alternativas às redes em situações em que elas sejam acessíveis à vida selvagem, porque a maioria não tem tanta sorte quanto Netty”, finalizou.