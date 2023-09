Chimpanzé é encontrado com algo amarelo na cabeça e socorristas ficam surpresos ao descobrir do que se trata (Reprodução/Save the Chimps)

Um chimpanzé fêmea conhecido como September foi resgatado em 2002, após ter sido mantido em uma gaiola no quintal de uma pessoa. De acordo com o relato trazido ao portal The Dodo, agora ela vive no santuário Save the Chimps, nos EUA, com toda uma estrutura proporcional. Mas algo chamou a atenção dos socorristas: havia algo amarelo em sua cabeça.

Com um espaço para brincar e viver, September tem recebido todo o tratamento necessário no abrigo. A cada dia que passa, a equipe aprende mais sobre suas particularidades, até mesmo seus hobbies.

Embora September esteja no santuário há mais de 20 anos, começou a fazer algo novo no ano passado. Ao surgir para suas refeições, o chimpanzé vinha carregado com pontinhos amarelos no topo de sua cabeça.

Se tratava de abelhas.

Ao checar nas imagens de segurança do local, os funcionários assistiram September perto de algumas flores, tentando capturar algumas abelhas.

“Nós nos perguntávamos onde ela os estava conseguindo até que um dia, eu a testemunhei pegando uma”, disse Rebecca Muscat, técnica de atendimento de setembro, ao The Dodo. “Ela permite que eles rastejem por seu corpo e sempre as coloca suavemente de volta na cabeça ou no ouvido para protegê-las. Quando ela se deita, ela as observa rastejarem sobre sua barriga. Quando eles começam a se afastar muito ou ficar fora de alcance, ela as coloca de volta no topo do corpo.”

Amizade coletiva

Totalmente fora da zona de perigo, o chimpanzé fez uma bela amizade com as abelhinhas, que surgiram em sua vida para apoio emocional.

“As abelhas são um grande exemplo de como os chimpanzés são indivíduos com muito mais consciência cognitiva do que acreditamos, e é por isso que é uma das minhas coisas favoritas para falar”, disse Muscat.

Com uma personalidade singular, o bichinho surpreende os funcionários do santuário a cada dia.

“September é um chimpanzé realmente incrível, inteligente e único, e este é um exemplo do porquê”, disse Muscat.