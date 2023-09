Homem exige que sua parceira pare de miar com seu gatinho e recebe críticas na web

Uma mulher revelou ter sido intimada pelo parceiro, haja vista seu costume de miar com seu gatinho. De acordo com ela, o rapaz odeia seu hábito e exige que ele seja interrompido. Ao final do relato no Reddit, por meio do usuário u/Lost-Objective-3379, o homem recebeu diversas críticas.

“Tenho um gato muito barulhento. Ele mia muito e também espera uma resposta a esse miado. Se você não responder, ele fica um pouco estressado e parece gostar muito de ter essa interação comigo. Eu sempre mio quando ele faz isso e temos conversas em que miamos um para o outro”, iniciou o texto na rede social.

“Meu parceiro odeia isso, ele acha que o barulho é horrível e quer que eu ensine o gato a parar de miar ou pelo menos quer que eu ignore meu gato quando ele mia para mim, mas para mim isso seria como ignorar um amigo tentando falar comigo”, continuou o desabafo.

Críticas na rede social

Ao finalizar o texto na rede social, a mulher revelou que seu parceiro a considera uma idiota por seu hábito de miar com o pet. “Apesar de ouvir que é muito chato, ele acha que exige muito pouco esforço”, disse.

Nas redes, o parceiro da autora recebeu diversas críticas. “Esta é uma interação fofa que está ajudando você e seu gato a se relacionar. E é o seu gato. Não dele. Ele não pode dizer que seu gato não pode miar. Se fosse um cachorro latindo constantemente, eu entenderia, mas os miados não são altos. Eles são fofos. Se ele pensa seriamente que ‘o barulho é horrível’, então ele nunca deve ser dono de um gato”, escreveram.

“Seu gato e o comportamento eram assim antes de você conhecer meu namorado, presumo. Se você concorda com isso, não precisa mudar”, apoiou um internauta.

“Parece que seu namorado não sabe como interagir/se relacionar com animais de estimação. Meu querido marido e nosso (já falecido) gato de smoking (Sr. Man) costumavam ter ‘conversas’ noturnas quando dh chegava do trabalho. Meu coração derretia ao testemunhar cada vez que eles tiveram suas ‘conversas’ noturnas”, se solidarizou uma usuária da rede social.