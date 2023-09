Mulher exige que mãe e irmã façam terapia familiar ao decidir não ser mais mediadora entre as duas (Reprodução/Pixabay - stevepb)

Uma mulher, de 28 anos de idade, resolveu exigir à mãe, 48, e à irmã, 22, para buscarem terapia familiar, após não aguentar mais ser mediadora entre o conflito das duas. No entanto, seus outros irmãos ainda atribuíram essa responsabilidade a ela, conforme relatado no Reddit, por meio do usuário u/steffie-punk.

“Tenho sido a mediadora entre minha mãe e minha irmã nos últimos meses. Chegou ao ponto em que não consigo ser imparcial, pois parece que ambas estão tentando me empurrar para o lado delas. Eu disse a elas que não posso continuar fazendo isso porque tenho meu próprio estresse pessoal e não posso continuar adicionando isso. Elas precisam fazer terapia juntas em vez de me pedir para agir como uma pacificadora”, disse a jovem.

“De qualquer forma, eu estava conversando com alguns de meus outros irmãos e eles comentaram que, sendo o mais velho, eu deveria trabalhar para ajudar a manter a família unida e que foi rude da minha parte sugerir terapia em vez de mediação”, finalizou.

Comentários na rede social

Após terminar seu texto, diversos usuários da rede social defenderam seu comportamento de buscar sair de um conflito que não lhe diz respeito.

“Elas estão pagando a você um salário de terapeuta por ser a pacificadora? Porque se não estiverem, então elas podem resolver suas próprias merdas”, comentou um internauta.

“Todos na sua família que criticam a sua decisão de não querer mais ser mediadora neste conflito/tensão estão livres para se tornarem eles próprios mediadores. Na verdade, pode ser melhor se o mediador for alguém que não seja do agregado familiar/família nuclear, mas alguém um pouco mais afastado”, observou outro deles.

“Você diz a elas que não é um árbitro. Você fica feliz em passar tempo com elas, mas não ouvirá mais seus problemas”, sugeriu um redditor. “Se algum deles trouxer alguma merda, pare a conversa imediatamente e diga que não quer falar sobre isso e mude de assunto. Encerre conversas telefônicas. Recuse-se a responder a mensagens de texto.”

