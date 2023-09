Uma trabalhadora revelou um tipo de alimento proibido de esquentar em horário de almoço no trabalho e acabou repercutindo na web.

No registro, ela grava a cozinha do ambiente laboral, com dois microondas, onde aparece uma proibição de esquentar peixe.

A narração afirma que a decisão tomou os trabalhadores de surpresa, em limitar uma escolha do que gostaria de comer no seu horário de almoço.

Trabalhadora revela alimento proibido em horário de almoço no trabalho e registro divide opiniões na web

O registro acabou viralizando na web. Compartilhado pela página elflowdelaradio no Instagram, o vídeo já conta com mais de 100 mil reproduções.

Sem dúvida, acabou gerando um verdadeiro debate, se isso é permitido ou não em um local de trabalho.

“Não sei se é justo, mas quando alguém traz peixe para o escritório fica um cheiro muito forte. Mesmo muito longe da cozinha”, comentou uma pessoa.

“No meu trabalho, as paredes não chegavam ao teto, e atendíamos o público. É uma farmácia, e a sala de vendas cheirava a peixe. Eu concordo”, escreveu outra.

“Injusto, deveriam colocar um copo de água com suco de limão no micro-ondas por 2 minutos após aquecer o peixe e isso tiraria todos os odores, mas deveriam deixar cada um comer o que quisesse”, opinou outra.

Confira registro: