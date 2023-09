Perfil de Influenciadora presa permanece ativo no TikTok; apesar de seu envolvimento na morte de dois homens

A conta do TikTok de uma influenciadora envolvida em uma sequência de crimes barbaros permanceu ativa na rede social, apesar de seu notório envolvimento na morte de dois homens.

Mahek Bukhari, de 23 anos, planejou um plano para silenciar Saqib Hussain, de 21 anos, depois que ele a chantageou com fitas de conteúdo sexual comprometedor, como detalhado pelo site The Sun.

Ela e sua mãe, Ansreen, de 45 anos, organizaram um encontro em um estacionamento da Tesco no Reino Unido e recrutaram outras pessoas para atacar Hussain.

Dois carros, incluindo os de Mahek Bukhari, seguiram o Skoda de Hussain. A perseguição resultou na morte de Hussain e de seu amigo Hashim Ijazuddin, quando seu veículo colidiu e pegou fogo na rodovia A46, perto de Leicester.

O juiz Timothy Spencer KC destacou o impacto negativo das redes sociais, afirmando a Bukhari: “Sua busca por fama exacerbada tornou-o completamente obcecado consigo mesmo”.

Um mês após sua condenação, seu perfil ainda permanece “ativo” no TikTok, onde possui 134 mil seguidores.

A ativista antiviolência Alison Cope, cujo filho Joshua, de 18 anos, foi fatalmente esfaqueado em 2013, expressou sua indignação, afirmando: “Isso não é aceitável. As plataformas de mídia social precisam assumir mais responsabilidade”.

Na sexta-feira, Mahek Bukhari foi condenada a pelo menos 31 anos de prisão no tribunal de Leicester. Sua mãe foi condenada a no mínimo 26 anos. O TikTok não quis comentar o assunto.

Com informações do site The Sun