Caso de mulher que deu entrada no hospital com diarreia e saiu com os dedos amputados volta a viralizar

Um caso médico chocante voltou a se tornar viral nas redes sociais essa semana. Ele aconteceu com uma mulher de 30 anos que entrou no hospital com sintomas de diarreia e voltou para casa com seus dedos das mãos e dedos dos pés amputados.

De acordo com o Daily Star, a paciente de Chon Buri, na Tailândia, foi levada às pressas para um centro médico de emergência com diarreia e febre alta.

Seu marido a acompanhou e declarou que os médicos informaram que sua esposa estava sofrendo de insuficiência renal e precisava de diálise.

Ele ainda afirmou que recebeu um formulário de consentimento para uma ultrassonografia duplex carotídea e, embora sua esposa parecesse incerta sobre a cirurgia, deu sinal verde para a equipe médica seguir com o procedimento.

O marido de 42 anos, ficou chocado ao descobrir mais tarde que sua esposa havia sido submetida a uma apendicectomia Depois disso, a paciente não foi examinada por nenhum médico, pois tinha um feriado em seguida.

Com o tempo, a condição da paciente estava piorando. Seus dedos das mãos e dedos dos pés haviam ficado pretos e ela parecia não responder durante as conversas, levando os médicos a finalmente investigar o que havia dado errado.

Eventualmente, descobriu-se que a mulher havia sofrido de sepse, uma infecção sanguínea grave que pode fazer com que os níveis de oxigênio caiam.

Na tentativa de salvar sua vida, os médicos amputaram todos os dedos da mão direita dela, vários dedos da mão esquerda e todos os dedos dos pés.

A mulher foi liberada do hospital, mas o casal ficou perplexo com a forma como a condição da mulher se desenvolveu e levaram o caso para a mídia.

